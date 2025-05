Fuvest divulga regras para isenção de taxa e ações afirmativas no vestibular 2026

© Shutterstock - imagem illustrativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (5) o Guia de Inclusão Fuvest 2026, com orientações sobre as ações afirmativas e os atendimentos específicos garantidos aos candidatos no vestibular da USP.

O guia tem como objetivo garantir condições de igualdade para todos os participantes do processo seletivo, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que necessitem de atendimento diferenciado -como pessoas com deficiência, doenças crônicas e lactantes.

Entre os tópicos abordados estão os critérios para isenção ou redução da taxa de inscrição, o direito ao uso do nome social, as cotas da universidade para estudantes de escolas públicas e as possibilidades de adaptação durante a aplicação das provas. O guia está disponível online.

ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA

A taxa de inscrição da Fuvest 2026 é de R$ 211. Candidatos que se enquadram nos critérios de baixa renda ou tenham estudado integralmente em escola pública poderão solicitar:

Isenção total da taxa, se a renda per capita for de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.118). Redução de 50%, se tiver renda per capita de até R$ 3.176 (2,25 salários mínimos). Os pedidos devem ser feitos entre 12h de 12/05 e 12h de 11/06, por meio da página da Fuvest,

Preencher os dados pessoais e enviar uma foto recente (sem acessórios, filtros e com fundo liso); Responder ao questionário socioeconômico; Informar a renda familiar e anexar a documentação exigida, incluindo:

Documentos:

- Documento de identificação de cada membro do grupo familiar;

- CPF da pessoa candidata; Uma foto de rosto, sem acessórios ou filtros e com fundo liso;

- Documento escolar comprovando vínculo, natureza da escola, série e bolsa, se aplicável;

- Comprovante de renda de cada membro do grupo familiar

AÇÕES AFIRMATIVAS DA USP

Desde 2018, a USP reserva 50% das vagas de cada curso para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa reserva:

37% das vagas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 63% das vagas restantes são para estudantes de escola pública em geral. Essas ações estão previstas na Lei Federal nº 12.711/2012, que institui o sistema de cotas, e na Resolução CoG nº 7.253 do Conselho de Graduação da USP.

NOME SOCIAL

O guia também assegura o direito ao uso do nome social a candidatos travestis e transexuais, que poderão utilizar a identidade de gênero com a qual se reconhecem durante todas as etapas do vestibular, sem necessidade de documento oficial com nome retificado.

Basta preencher o campo "nome social" no momento da inscrição. Esse nome será utilizado em todas as comunicações da Fuvest, nos dias de prova e nos documentos oficiais, como o cartão de convocação e as listas de chamada.

ATENDIMENTOS ESPECIAIS E RECURSOS DE ACESSIBILIDADE

A Fuvest disponibiliza uma série de recursos para garantir a participação de candidatos com deficiência, doenças crônicas, limitações temporárias ou necessidades específicas. Os pedidos devem ser feitos no mesmo período da isenção –de 12 de maio a 11 de julho– e exigem documentação comprobatória.

Para solicitar, o candidato deve acessar o site da Fuvest, selecionar a opção "Recursos Específicos" e detalhar as adaptações necessárias.

Veja alguns exemplos de recursos disponíveis:

- Prova em braile ou prova ampliada em papel A3;

- Intérprete de Libras;

- Uso de lupa, mesa adaptada, cadeira especial;

- Tempo adicional de até 60 minutos, conforme parecer técnico;

- Uso de dispositivos médicos, como bomba de insulina, aparelho de glicose ou medicação contínua;

- Uso de cadeira de rodas, apoio para pernas ou braços; ]

- Acompanhamento por cuidador, se justificado;

- Uso de computador com leitor de tela ou teclado em braile;

- Autorização para se alimentar durante a prova.

AMAMENTAÇÃO DURANTE A PROVA

Candidatas com filhos de até seis meses de idade têm direito a Levar um acompanhante adulto responsável.

Candidatas lactantes com filhos de até 6 meses de idade têm o direito de levar um acompanhante adulto responsável pela criança até o local de prova. Além disso, podem solicitar compensação de tempo de até uma hora, proporcional ao tempo de amamentação.

Para isso, é necessário indicar a condição no formulário específico e anexar a certidão de nascimento da criança.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2026