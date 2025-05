Mulher de 91 anos é atropelada por ônibus em Guarulhos

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 91 anos foi atropelada na faixa de pedestres, na região central de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira (5), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso aconteceu por volta das 11h, no cruzamento da avenida Tiradentes com a rua Onze de Agosto, no Jardim Zaira.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Carlos Chagas, onde foi internada. A unidade de saúde foi procurada na manhã desta terça-feira (6), mas não respondeu até a publicação deste texto.

Imagem de câmera de monitoramento mostra quando a mulher, que carregava sacolas, iniciou a travessia. Ao perceber a aproximação do coletivo, ela tentou acelerar o passo, mas foi atingida.

Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o sinal estava verde para os veículos. O motorista freou, mas não conseguiu impedir o atropelamento.

O ônibus, de número 2358 da empresa Vila Galvão, faz a linha 434 (Cidade Soberana/Centro).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O motorista também precisou ser atendido por ter ficado muito abalado com o atropelamento.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 1º DP de Guarulhos.

AMIGAS SÃO ATROPELADAS POR ÔNIBUS EM GUARUJÁ

Outras duas mulheres foram atropeladas por um ônibus em Guarujá, na Baixada Santista, na segunda-feira. Duas amigas, uma de 32 e outra de 41 anos, foram atingidas por um ônibus, no cruzamento da rua Petrópolis com a avenida Leomil, no bairro Pitangueiras, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A PM foi acionada e, no local, o motorista do ônibus envolvido relatou que manobrava o veículo quando ouviu gritos. Ao parar, constatou que havia atingido as vítimas.

Equipes de resgate foram acionadas e levaram as mulheres no Hospital Santo Amaro. No entanto, a de 41 anos não resistiu aos ferimentos. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. O caso foi registrado na Delegacia de Guarujá e as investigações seguem em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.