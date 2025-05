Bebê resgatado por helicóptero morre um ano após enchente no RS

© Reprodução- RBS TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bebê Anthony Miguel, de um ano e cinco meses, que foi resgatado pelo Exército em maio de 2024 pelo telhado de uma casa, em Lajeado (RS). morreu nesta quarta-feira (7), vítima de uma infecção generalizada.

O resgate, quando ele tinha apenas cinco meses de idade, ocorreu em meio às enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul.

"Hoje é o pior dia da minha vida. Terei que me despedir da pessoa mais importante que tive. Deus levou a pessoa que mais amei nesse mundo, estou sem chão", escreveu a mãe, Natasha Becker, nas redes sociais.

A criança estava internada na UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado, e será sepultada às 10h30 desta quinta-feira (8), no Cemitério Católico de Cruzeiro do Sul.

A família foi resgatada por militares do grupo de busca e salvamento da Aviação do Exército por uma aeronave Pantera K2. Três meses após a operação, os militares reencontraram as vítimas da inundação e presentearam o pequeno Anthony com uma farda.

Além do bebê, quatro adultos que moravam na casa foram retirados pelo helicóptero e levados para um local seguro. Eles haviam passado quase três dias sem água e sem alimentos na parte de cima da casa.

Para retirar a família do local, o Exército precisou usar tijolos para quebrar parte das telhas. A filmagem registrou o momento em que o bebê foi entregue por uma mulher a um dos militares através do buraco aberto.

Os vídeos foram gravados por meio da câmara corporal de um dos homens do 2º Batalhão de Aviação do Exército, responsável pelo resgate.

