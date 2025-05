Ilhabela registra primeiras passagens de baleia-jubarte em 2025

© All Rights Reserved/danspillane_aerial_images via Caters Clips

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três baleias-jubarte foram avistadas nesta sexta-feira (9) em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. É a segunda semana de avistamentos, o que indica o início da temporada de passagens dos mamíferos pela região.

As primeiras jubartes de 2025 foram avistadas na semana passada e até esta sexta-feira somavam oito animais, diz Julio Cardoso, colaborador do ProBaV (Projeto Baleia à Vista).

Durante o inverno, as jubartes migram da Antártida para a costa sul da Bahia, principalmente na região do arquipélago de Abrolhos, em busca de águas mais quentes para reprodução e amamentação. O litoral norte de São Paulo faz parte da rota.

De acordo com Cardoso, geralmente as primeiras baleias começam a cruzar a região de Ilhabela e São Sebastião em abril, mas é entre junho e julho que passam em maior quantidade. O avistamento termina entre o fim de agosto e o início de setembro.

No ano passado 561 jubartes acabaram avistadas, segundo o Projeto Baleia à Vista. O recorde, de acordo com a instituição, foi registrado em 2023, com 786 mamíferos.

Duas das três baleias registradas nesta sexta-feira foram catalogadas, com imagens de cauda e dorso.

"Agora vamos checar no catálogo internacional Happywhale, usando algoritmo, se são conhecidas ou novas", afirma Cardoso, sobre a plataforma online Happywhale, que coleta fotos de caudas de baleias feitas por cientistas e outras pessoas em todo o mundo.

Marcos Cará, dono de uma operadora de turismo, usou um drone para registrar as três baleias nesta sexta-feira.

Segundo ele, uma arraia-manta foi avistada por um grupo de observadores que navegava pelo sul da ilha, com cerca de 4,20 metros de envergadura e quando era feita gravação do peixe com uso de drone, uma baleia borrifou pouco à frente.

Outra baleia foi registrada pela manhã e a terceira na volta, por volta das 14h. "Ainda vimos quatro toninhas", diz Cará.

A partir das anotações catalogadas, os observadores acreditam que algumas jubartes juvenis passaram a temporada no litoral norte paulista no ano passado. As baleias Melina, Jojo e Tiê, como foram "batizadas", teriam ficado até 90 dias na região.

O turismo de observação de cetáceos tem crescido na região de Ilhabela e desponta como um dos principais destinos dessa modalidade.

Além das baleias-jubarte, tem aumentado o avistamento de orcas, tubarões, golfinhos e arraias.

A nova modalidade de turismo fez a região se estruturar para as abordagens. A Prefeitura de Ilhabela, por exemplo, mantém parcerias com o Projeto Baleia à Vista, o Instituto Baleia Jubarte e o Viva Instituto Verde Azul para ações de turismo e educação ambiental.

No ano passado, a aprovação de um decreto criou o selo "Ilhabela, Cidade Amiga das Baleias", que certifica embarcações e agências que têm boas práticas na observação de cetáceos.

Para recebê-lo, é necessário participar de oficinas promovidas pelo Instituto Baleia Jubarte e seguir diretrizes de avistamento. Entre as regras está a de não perseguir com motor ligado qualquer baleia por mais de 30 minutos, mesmo que respeitada a distância mínima de cem metros.

Também é proibida a prática de mergulho ou natação com qualquer espécie de baleia.

"O turismo de observação é uma importante ferramenta de sensibilização e informação, e consequentemente, de conservação das espécies marinhas", diz Rafaela Souza, bióloga e coordenadora da base do Instituto Baleia Jubarte no litoral norte de São Paulo.