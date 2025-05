Corpo de fã de Lady Gaga desaparecido no Rio é encontrado

© Reprodução / Redes Sociais

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O corpo do arquiteto Igor Sousa Costa, de 26 anos, foi encontrado neste sábado (11) nas Ilhas Cagarras, em frente à praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Ele estava desaparecido desde o último domingo (5), quando entrou no mar e não foi mais visto. A informação foi confirmada à Folha pelo namorado dele, Wesley Danilo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo com as características de Igor foi localizado por volta das 10h30 por equipes que atuavam nas buscas. A corporação aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para confirmar oficialmente a causa da morte.

Procurada, a Polícia Civil não respondeu até a publicação deste texto.

Igor, que morava em Anápolis (GO), havia viajado ao Rio com o namorado para assistir ao show da cantora Lady Gaga no sábado (4). No dia seguinte, antes do voo de volta, os dois decidiram ir à praia de Ipanema. Por volta das 14h50, Igor entrou no mar enquanto Wesley permaneceu na areia cuidando dos pertences.

Naquele momento, segundo o relato do namorado, os bombeiros iniciavam outro resgate na área, o que gerou uma aglomeração de banhistas. Wesley perdeu Igor de vista e, após cerca de 30 minutos sem notícias, acionou um salva-vidas. Ele foi orientado a permanecer no local, mas Igor não retornou. O jovem não levou celular ou documentos à praia.

As buscas duraram quase uma semana e envolveram cerca de 30 militares, além de drones, helicópteros, embarcações e sonares.

Em mensagem enviada à reportagem, Wesley prestou uma homenagem ao companheiro.

"A vida é um sopro, e às vezes ela nos leva quem mais amamos sem aviso algum. Por isso, abrace mais, diga que ama, perdoe, esteja presente. Aproveite cada instante com quem te faz bem, porque para morrer basta estar vivo, e a vida... é curta demais para ser adiada. Valorize hoje, agora. Amanhã pode ser tarde."

A família de Igor organiza uma vaquinha online para custear a viagem dos pais dele ao Rio de Janeiro, onde vão tratar dos trâmites burocráticos do sepultamento.