Cratera na marginal Tietê, em São Paulo, reabre um mês depois

(FOLHAPRESS) - Uma cratera voltou a aparecer na marginal Tietê na altura da ponte Atílio Fontana, na Vila Anastácio, zona oeste de São Paulo, um mês após o registro anterior. Segundo a prefeitura, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) fez uma interdição total da pista central da via, no sentido rodovia Castelo Branco, 300 metros antes da ponte.

A Sabesp afirmou que foi acionada na madrugada deste domingo (11) por causa do reaparecimento do buraco. A empresa diz que equipes trabalham no local desde as 5h. Até o momento, os técnicos analisam a estrutura para dimensionar o problema antes de definir que obras serão feitas para reparo.

A área foi isolada e, segundo a Sabesp, não houve registro de ocorrências relacionadas ao reaparecimento da cratera.

A CET recomenda que motoristas evitem, se possível, esse trecho da marginal Tietê enquanto durarem as obras. Como alternativa, sugere que os motoristas com destino à rodovia Castelo Branco e a marginal Pinheiros utilizem a região da Lapa, seguindo pela ponte da Freguesia do Ó, av. Ermano Marchetti, rua Nossa Senhora da Lapa, rua Pio XI, av. Cerro Corá, av. Queiroz Filho e ponte do Jaguaré.

Outras opções para a margina Pinheiros e a zona sul, de acordo com a CET, são a ligação Leste/Oeste e o minianel viário.

Em 10 de abril, a cratera havia aparecido após um dia de chuva forte e imagens mostravam água e terra no buraco. Com a interdição da pista, o congestionamento registrado havia chegado à marca de dez quilômetros por volta das 19h30.

Diferentemente da ocorrência de abril, desta vez não houve grandes pancadas de chuva na capital.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o volume acumulado deste domingo, até as 7h, foi de 13,2 milímetros.

