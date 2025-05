Atleta de fisiculturismo morre durante competição em Campo Grande

© Reprodução

Uma fatalidade marcou o Pantanal Contest, um evento de fisiculturismo realizado no último sábado (10) em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O atleta Wanderson da Silva Moreira, de 30 anos, natural de Rondonópolis (MT), sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto participava da competição e não resistiu. A Polícia Civil confirmou o óbito, deixando esposa e três filhos.

Wanderson, que estava na capital sul-matogrossense com um amigo para o evento sediado no bairro Jardim Autonomista, passou mal repentinamente. Socorristas do Pantanal Contest prestaram os primeiros atendimentos ao atleta, acionando em seguida o Samu. Informações policiais indicam que Wanderson tinha histórico de pressão alta, segundo relato de seu amigo. Apesar das tentativas de reanimação, incluindo massagem cardíaca, choques, medicação e intubação, o atleta não sobreviveu.

Nas redes sociais, Wanderson compartilhava sua dedicação ao fisiculturismo. Em sua última postagem, dedicou sua participação à esposa, expressando a intenção de conquistar mais um troféu para a família.

