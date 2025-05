Saiba como pedir a isenção da taxa da Unicamp 2026 e quem tem direito à inscrição gratuita

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) abre nesta segunda-feira (12), por volta das 9h30, o período para solicitar isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2026. O benefício também é válido para candidatos que pretendem concorrer por meio do Enem-Unicamp.

O prazo vai até 6 de junho e o pedido deve ser feito exclusivamente pela internet, na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares). A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada no dia 30 de julho. A partir dessa data, os beneficiados também receberão um comunicado por email.

Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso, com justificativa, das 9h de 30 de julho até as 17h de 1º de agosto, pela mesma página. O resultado dos recursos será divulgado no dia 6 de agosto

O edital com a lista de documentos exigidos será divulgado na abertura do prazo dos pedidos. Os arquivos devem ser digitalizados e enviados dentro do prazo de solicitação, sem possibilidade de envio posterior.

Podem solicitar o benefício candidatos de todo o país que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio em 2025. A universidade oferece diferentes modalidades de isenção, com critérios específicos de renda, escolaridade ou vínculo com a Unicamp.

VEJA AS MODALIDADES:

Modalidade 1 - Baixa renda e escola pública: para candidatos oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.118). A Comvest oferece 6.748 isenções nessa modalidade.

Modalidade 2 - Funcionários da Unicamp e da Funcamp: destinada a servidores da universidade e da fundação vinculada. O número de isenções é ilimitado.

Modalidade 3 - Cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia: voltada a candidatos que se inscreverem para os seguintes cursos noturnos:

Licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia.

Tecnologias em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental.

As isenções nessa modalidade também são ilimitadas.

Modalidade 4 - Bolsistas de escolas particulares: para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas privadas com bolsa parcial ou integral. São oferecidas 150 isenções nessa modalidade.

O valor da taxa de inscrição do Vestibular 2026 ainda será divulgado, com previsão para julho.

A Comvest diz que a solicitação da isenção não substitui a inscrição no vestibular. Mesmo quem obtiver o benefício precisará se inscrever entre 1º de agosto e 1º de setembro.

Neste ano, o vestibular tradicional terá uma pequena mudança na segunda fase: o segundo dia de provas, que reúne questões específicas por área, passará de 20 para 18 questões. Segundo a Comvest, a medida busca reduzir o desgaste dos candidatos e melhorar o desempenho, já que as perguntas exigem leitura e interpretação aprofundadas.

Com a mudança, os candidatos responderão:

Humanas/Artes: 5 questões de história, 5 de geografia, 1 de filosofia e 1 de sociologia.

Ciências da Natureza: 7 questões de biologia e 5 de química.

Exatas/Tecnológicas: 5 questões de física e 5 de química.

As demais avaliações da segunda fase -como redação, português, matemática e questões interdisciplinares– permanecem inalteradas.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNICAMP 2026:

Isenção da taxa: de 12/5 a 6/6/2025

Inscrições e pagamento da taxa: de 1/8 a 1/9/2025

Provas de habilidades específicas - Música: setembro de 2025 1ª fase: 26/10/2025 2ª fase: 30/11 e 1/12/2025

Provas de habilidades específicas: de 3 a 5/12/202

Resultado da 1ª chamada: 23/1/2026

