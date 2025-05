Saiba quem tem direito à isenção de taxa na Fuvest 2026 e como solicitar o benefício

© Shutterstock - imagem illustrativa

(FOLHAPRESS) - A Fuvest abre ao meio-dia desta segunda-feira (12) o prazo para pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular 2026 da USP. O valor da taxa foi mantido em R$ 211 -o mesmo cobrado na edição anterior.

O período para solicitar o benefício vai até as 12h do dia 11 de junho. O processo deve ser feito exclusivamente pela página da fundação, onde também serão divulgadas as instruções detalhadas.

Têm direito à isenção total da taxa os candidatos que comprovarem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.118) e que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular. Já a redução de 50% da taxa pode ser solicitada por quem tiver renda per capita de até R$ 3.176 (2,25 salários mínimos), também com histórico escolar em instituições públicas ou como bolsista.

Para fazer o pedido, é necessário:

Preencher os dados pessoais.

Enviar uma foto recente, sem acessórios, filtros e com fundo liso.

Responder ao questionário socioeconômico.

Além disso, é preciso informar a renda familiar e anexar os seguintes documentos:

Documento de identificação de cada membro do grupo familiar.

CPF da pessoa candidata.

Documento escolar comprovando vínculo, natureza da escola, série e, se aplicável, a condição de bolsista.

Comprovante de renda de cada membro da família.

O resultado da análise dos pedidos será divulgado em 4 de agosto de 2025, ao meio-dia, na área do candidato no site da Fuvest.

A prova da primeira fase será aplicada em 23 de novembro, e a segunda etapa ocorrerá nos dias 14 e 15 de dezembro. As inscrições para o vestibular estarão abertas entre 18 de agosto e 7 de outubro. A divulgação da primeira chamada está prevista para 23 de janeiro de 2026.

A edição de 2026 também trará novidades, como o uso de um visual reformulado na prova para ajudar na concentração dos candidatos e a inclusão explícita de disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física, em linha com o currículo do ensino médio e com a proposta interdisciplinar adotada no Enem.

O número de vagas ainda não foi divulgado. No processo anterior, a USP ofereceu 8.147 vagas de graduação por meio da Fuvest.

DATAS IMPORTANTES DA FUVEST 2026

Pedido de isenção ou redução: de 12 de maio a 11 de junho

Resultado da análise da isenção/redução: 4 de agosto (às 12h, na área do candidato)

Inscrições: de 18 de agosto a 7 de outubro

1ª fase: 23 de novembro

2ª fase: 14 e 15 de dezembro

1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

