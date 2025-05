Semana em São Paulo começa com madrugadas frias e máximas de até 22°C

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um fim de semana com chuva e céu nublado, a cidade de São Paulo deve ter nesta segunda-feira (12) tempo fechado e máxima de até 21°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na terça (13), pouco muda e os termômetros podem chegar a 22°C, diz o instituto.

Ainda que haja chance de alguns chuviscos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, isso deve ficar restrito até o fim desta madrugada. Céu encoberto e temperaturas baixas se mantêm na terça, com chance de média mínima de 14°C e sem previsão de chuva.

Dias mais frios e secos costumam ocorrer após o afastamento de frentes frias, como a que atuou no fim de semana em São Paulo. "O ingresso do ar frio e seco após a passagem do sistema frontal deve provocar a diminuição das temperaturas e sensação de frio, principalmente durante as madrugadas", disse, em comunicado, o CGE, referindo-se ao começo desta semana.

A temperatura na capital paulista, segundo o Inmet, pode continuar a ter mínimas na faixa de 11°C e 13°C na quarta (14) e na quinta-feira (15), e as máximas devem chegar a 25°C e 26°C, mas sem previsão de chuva.

OUTRAS REGIÕES

No Rio de Janeiro, a semana começa com possibilidade de chuvas isoladas, mínima de 18°C e máxima de 26°C e tempo nublado.

Belo Horizonte também tem previsão de pancadas isoladas e tempo nublado. A mínima pode ir de 17°C nesta segunda a 14°C na terça, com máximas de 26°C.

No Sul, o frio pode ficar abaixo de dois dígitos no Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina, conforme previsão da MetSul Meteorologia. O tempo deve ficar seco e com pouca nebulosidade, especialmente até terça-feira.

Com mínimas de 12°C e 13°C neste começo de semana, Porto Alegre deve ter máximas de até 25° nesta segunda e terça-feira, segundo o Inmet. Já Florianópolis pode ter mínimas de 18°C e 19°C, e máxima de 24°C.

Na Bahia, Salvador continua com previsão de pancadas de chuva com trovoada nesta segunda, com máxima de 29°C.

No Norte do país, Manaus também começa a semana com chuva e máxima de 35°C nesta segunda. O mesmo cenário vale para Belém, que tem máxima prevista de 34°C. Quase toda a região está sob aviso de chuvas intensas ao menos até as 10h desta segunda.

