Resultado da isenção da taxa do Enem 2025 sai nesta segunda (12)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O resultado da isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 será divulgado nesta segunda-feira (12). O benefício é voltado a candidatos que se enquadram aos critérios definidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para acessar o resultado, o candidato deve acessar a Página do Participante, no site oficial do Enem. Em caso de negativa do pedido, é possível entrar com recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O resultado final, após a análise, será divulgado no dia 22 de maio.

De acordo com o edital publicado no dia 31 de março, tiveram direito à isenção da taxa os candidatos que se enquadram nos seguinte critérios:

- Alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2025

- Bolsistas integrais em escola privada e que se enquadre em uma renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277)

- Estudantes registrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) e no programa Pé-de-Meia

Na última sexta-feira (9), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que as provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

As inscrições gerais para o exame começam no dia 26 de maio e se encerram no dia 6 de junho na página do participante, no site do Enem. Em 2024, a taxa de inscrição cobrada foi no valor de R$ 85.

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Período de recursos do pedido da isenção da taxa: 12 a 16 de maio

- Resultado dos recursos do pedido da isenção da taxa: 22 de maio

- Período de inscrição geral: 26 de maio a 6 de junho

- Primeiro dia de provas: 9 de novembro

- Segundo dia de provas: 16 de novembro