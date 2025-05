Mansão abandonada de Hebe Camargo com dívida de R$ 1,5 milhão vai a leilão

© Reprodução

(FOLHAPRESS) - A mansão onde Hebe Camargo (1929-2012) morou por 21 anos no bairro do Morumbi, em São Paulo, vai mais uma vez a leilão judicial. O casarão está abandonado e em ruínas.

Ela deixou o imóvel no início dos anos 2000 quando seu então marido, Lélio Ravagnani, dono da propriedade, morreu.

A falecida apresentadora promovia festas e recebia muitos convidados famosos durante as duas décadas em que lá permaneceu.

Conforme o processo, a casa, em seu estado atual, foi avaliada em mais de R$ 8 milhões. A propriedade já havia passado por um leilão em outubro do ano passado com lance mínimo no valor de R$ 4,1 milhões. Mas o imóvel não recebeu lances viáveis.

A empresa Wv Soluções Logísticas abriu um processo para cobrar dívidas da família Ravagnani e o juiz Fábio Junqueira determinou a venda. Segundo a ação, há uma dívida de R$ 1,5 milhão em IPTU, e isso pode ter contribuído para que ninguém se interessasse pela compra.

Segundo a revista Veja, a ideia é que a mansão seja substituída por um prédio residencial ou um memorial em homenagem à apresentadora.

