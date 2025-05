Unesp divulga datas do vestibular 2026; veja calendário

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais universidades públicas do estado de São Paulo, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) definiu as datas de inscrições e aplicação das provas para o vestibular 2026.

O período de inscrições gerais começará no dia 4 de setembro e terminará no dia 8 de outubro. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da Vunesp, responsável pela organização da prova.

A primeira fase das provas será realizada no primeiro domingo de novembro, dia 2. Nesta fase, o candidato terá cinco horas para resolver 90 questões de múltipla escolha sobre as quatro áreas de conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Diferentemente do modelo usado no Enem, todas as questões presentes na primeira fase têm o mesmo peso na Unesp. Para calcular a nota nesta fase, o candidato tem que multiplicar o número de questões certas por cem, depois dividir por 90 e o resultado será a nota final.

A segunda fase do processo seletivo será aplicada nos dias 7 e 8 de dezembro. No primeiro dia, a prova vai contar com 24 questões discursivas das áreas de matemática, ciências humanas e ciências da natureza.

No segundo dia, os temas abordados serão relacionados com a área de linguagens e a redação. Tanto o primeiro quanto o segundo dia da segunda fase terá duração de cinco horas.

A nota da segunda fase é composta pela soma da pontuação das questões discursivas e da redação. As questões discursivas valem de zero até 72 pontos e a redação de zero e 28 pontos. O resultado final do vestibular será divulgado em 30 de janeiro de 2026.

De acordo com a instituição, as informações sobre a quantidade de vagas oferecidas e a relação de cursos serão divulgadas em agosto. No mesmo mês, também serão publicadas as regras para a solicitação de isenção e redução da taxa de inscrição.

Além das modalidades de isenção e redução, a Unesp anunciou que os candidatos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo terão direito a uma redução de 75% no valor da taxa de inscrição.

Os cursos oferecidos pela instituição estão em 24 cidades do estado de São Paulo, entre elas: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Antes do vestibular 2026, a Unesp realizará neste mês a sua seleção de meio do ano, com 144 vagas nos cursos de engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica do campus de Ilha Solteira. As inscrições estão encerradas.



CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP 2026

- Período de solicitação da isenção e redução da taxa de inscrição: A partir do mês de agosto

- Período de inscrição geral: 4 de setembro a 8 de outubro

- Aplicação da prova na 1ª fase: 2 de novembro

- Aplicação da prova na 2ª fase: 7 e 8 de dezembro

- Divulgação da lista dos aprovados: 30 de janeiro de 2026