USP cria competição de R$ 25 mil em busca de soluções para o setor elétrico

(FOLHAPRESS) - O Centro de Inovação para Transição Energética (Etic, na sigla em inglês), gerenciado pela USP, organiza no próximo dia 30 um evento para que os principais órgãos públicos do setor de energia do país apresentem desafios para a academia. Os interessados em resolver esses problemas terão uma semana para pensar em soluções e apresentá-las para as entidades participantes, e os prêmios dos vencedores somarão R$ 25 mil.

Participarão do concurso o ONS (Operador Nacional do Sistema), a EPE (Empresa de Pesquisa Energética), a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A Cosan, apoiadora financeira do programa, também vai propor um desafio.

A dinâmica será aberta a todas as pessoas, independentemente de idade, formação e relação com a USP. Os interessados de fora da USP, no entanto, precisarão pagar uma taxa de R$ 50, que será convertida em doação para ONGs. Já a taxa para os alunos é de R$ 20.

"A ideia é que haja jovens de várias formações", diz Erik Eduardo Rego, ex-diretor da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e coordenador do Etic.

Rego espera que cada desafio seja disputado por três grupos diferentes, sendo que o vencedor de cada um receberá R$ 5.000. Um mesmo grupo não pode participar de dois desafios, o que impede que haja acumulação dos prêmios.

Os interessados terão até o dia 21 para se inscreverem neste link. Os participantes serão selecionados com base nas respostas do formulário, e os escolhidos serão comunicados por email e pelas redes do Etic no dia 23.

Os desafios lançados pelas entidades participantes só serão conhecidos no dia 30, mas alguns órgãos deram pistas à Folha de quais serão os temas centrais a serem abordados.

O ONS, por exemplo, órgão responsável por gerir o escoamento de energia em todo o país, vai pedir aos participantes sugestões para melhorar as estimativas de consumo de energia para os dias seguintes. Essa métrica é essencial para o bom funcionamento da rede elétrica do país, pois é a partir dela que o órgão aciona previamente termelétricas.

"A gente quer que eles possam fornecer novas perspectivas sobre modelagem de carga, ajudando o ONS a desenvolver previsões mais precisas e robustas", afirma Marcelo Prais, assessor-executivo da diretoria de planejamento do ONS.

Já a EPE, responsável por fazer estudos sobre o setor elétrico do país, pretende abordar a atual descentralização da rede no país, proporcionada pelo crescimento elevado da micro e minigeração distribuída (como os painéis solares em telhados).

"Às vezes, quando a gente está dentro do labirinto é difícil achar saída e às vezes alguém de fora consegue pensar em coisas novas, então mais cabeças pensantes podem ajudar a resolver um problema", afirma Gabriel Konzen, consultor técnico da EPE. "É natural que, por estar dentro do processo, a gente tenha alguns conceitos já pré-definidos e já seguimos metodologias estabelecidas deixando de olhar para metodologias novas."

A Aneel, por sua vez, vai trazer um desafio prático para os participantes, envolvendo uma região com restrições operativas, como alta criminalidade, informalidade, infraestrutura precária e vulnerabilidade social.

A Aneel espera que estudantes e jovens profissionais compreendam as complexidades da transição energética e, mais do que isso, possam propor caminhos inovadores para torná-la mais segura, justa e sustentável", afirma Agnes da Costa, uma das diretoras da agência. "O que se espera é uma explosão de ideias. Acredito que a criatividade, inteligência e espírito colaborativo são pontos de partida poderosos para construir soluções que, quem sabe, possam um dia ganhar escala e transformar a realidade do setor elétrico nacional."

O concurso faz parte dos esforços da USP para fomentar a participação de alunos em temas relacionados à transição energética. O Etic, por exemplo, foi fundado no ano passado junto com uma nova disciplina optativa sobre transição energética disponível para alunos de todos os cursos de graduação da universidade.

Também podem fazer parte do centro alunos de pós-graduação, pré-mestrado (quando o aluno está terminando a graduação), mestrado e pós-doutorado. Nos últimos três casos, haverá bolsa de pesquisa para os participantes ao menos pelos próximos dois anos.

CONCURSO DO ETIC

Dias 30/05 e 06/06, das 15h às 18h

No Inova USP - 4º andar

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 - Cidade Universitária, São Paulo - SP

