Colisão entre caminhão e van deixa nove mortos em Minas Gerais

Nove pessoas, incluindo uma criança, morreram na noite desta terça-feira (14) após um grave acidente envolvendo um caminhão e uma van no município de Grão Mogol, no norte de Minas Gerais. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros e divulgadas pelo portal g1.

De acordo com os bombeiros, as vítimas — oito adultos e uma criança — foram encontradas já sem vida no local do acidente. Outras oito pessoas que estavam na van sofreram ferimentos de diferentes gravidades e foram encaminhadas a hospitais da região.

Os dois ocupantes do caminhão também se feriram, mas receberam atendimento no local e passam bem.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros. A Polícia Rodoviária Federal interditou o tráfego nos dois sentidos da rodovia durante o trabalho das equipes de resgate.

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas.

