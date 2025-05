Bola de fogo cruzando o céu do Brasil possivelmente era foguete da SpaceX

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas observaram um objeto brilhante cruzando os céus de algumas regiões do Brasil, no começo da noite de quarta-feira (14). O culpado provável é um foguete Falcon 9, da SpaceX, em órbita há mais de uma década -antes mesmo de a empresa conseguir pousar o primeiro estágio de suas naves.

A conclusão vem a partir de análises da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros), que aponta que o objeto brilhante nos céus deve ser o foguete classificado com a numeração 40108.

Houve relatos, segundo a Bramon, em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia.

O foguete em questão, da empresa do bilionário Elon Musk, teve como missão o lançamento do AsiaSat 8, um satélite de comunicações geoestacionário.

Em 21 de dezembro de 2015, SpaceX colocou 11 satélites comerciais simultaneamente em órbita terrestre baixa com o foguete Falcon 9 e também conseguiu realizar com sucesso o pouso do primeiro estágio do foguete em uma plataforma no Cabo Canaveral. A empresa havia tentado duas vezes antes, mas com pouso em uma barca no oceano, e quase havia conseguido.

LIXO ESPACIAL

Um relatório divulgado em abril deste ano afirmou que o lixo espacial está se tornando um problema cada vez maior. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), o número de objetos rastreados por redes de vigilância espacial aumentou 8% no ano passado, para cerca de 40 mil.

"A quantidade de detritos espaciais em órbita continua a aumentar rapidamente", disse a agência, apontando para o que chamou de "vários eventos importantes de fragmentação" em 2024.

Também existem muitas outras peças de lixo espacial que são muito pequenas para rastrear, porém ainda podem interferir em satélites ou outras espaçonaves, acrescentou a ESA.