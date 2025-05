Neguinho da Beija-Flor adianta detalhes sobre escolha de sucessor no Carnaval 2026

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem vai ser o sucessor de Neguinho da Beija-Flor no Carnaval 2026 da escola de Nilopólis? Essa é uma pergunta recorrente no mundo do samba. Já se sabe que a escolha irá acontecer em um reality do Multishow e do Globoplay, chamado "A voz do Carnaval".

Nesta quinta-feira (15), durante o Festival Negritudes, Neguinho antecipou alguns detalhes da disputa. "Os participantes são os componentes do carro, né? São aqueles que me acompanharam esses últimos anos e cantores da região ali da Baixada Fluminense", contou.

O intérprete vai acompanhar de perto a seleção. "Vou fazer parte do júri com duas personalidades da escola: Pinah (destaque) e Selminha Sorriso (porta-bandeira). São oito candidatos e tenho certeza que vai ser difícil a escolha."