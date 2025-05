Influenza A lidera mortes em idosos por síndrome respiratória grave no país, alerta Fiocruz

© Adobe-Stock

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O avanço dos casos de gripe no país, especialmente do vírus influenza A, tem elevado as internações por Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave), entre crianças e idosos, e acendido um alerta entre as autoridades de saúde. No estado do Rio de Janeiro, a pressão já atinge a rede pública antes mesmo do início do inverno, com aumento de hospitalizações e a abertura de novos leitos.

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz desta quinta-feira (15), o vírus influenza A já é a principal causa de mortalidade por Srag entre idosos, superando a Covid-19, e uma das três principais causas de óbitos por síndrome respiratória grave em crianças.

A análise também sinaliza o Rio como uma das regiões em nível de alerta, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado registra 4.492 hospitalizações por Srag neste ano, o que levou o governo a abrir 85 novos leitos pediátricos para tratamento de bronquiolite - complicação comum de infecções virais em crianças pequenas.

Dos novos leitos, 75 foram ativados em fevereiro nos hospitais estaduais Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, e Dra. Zilda Arns, em Volta Redonda. Nesta semana, outros dez foram abertos neste último hospital. Segundo a secretaria, essas unidades são referência e funcionam como retaguarda para atender pacientes de todo o estado.

O crescimento das internações vem sendo registrado mês a mês: foram 781 casos em janeiro, 822 em fevereiro, 1.030 em março, 1.572 em abril e 737 apenas nas duas primeiras semanas de maio. O VSR (vírus sincicial respiratório) lidera entre os agentes identificados (672 casos), seguido pelo rinovírus (468).

Quase metade das notificações se concentram na capital fluminense, que soma 2.088 casos neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 66% dos casos ocorrem em menores de 10 anos - no mesmo período de 2024, as crianças representavam 51%.

"O Rio foi a primeira capital a abrir a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de seis meses. Já vacinamos mais de um milhão de cariocas e temos a melhor adesão da nossa história", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista à Folha de S.Paulo. Ao todo, a cidade recebeu 1,8 milhão de doses.

Apesar disso, o secretário alerta que a influenza ainda preocupa. "É a doença que mais mata no panorama epidemiológico do Rio e de todo o Brasil. Por isso, é fundamental reforçar as ações de prevenção." Na avaliação dele, o pico da influenza deve ocorrer nos próximos meses. "Se a população não se vacinar agora, teremos um impacto maior."

Além de imunizar as crianças, Soranz pede que adultos também se protejam. "É fundamental que os pais levem seus filhos para se vacinar. Também orientamos que adultos que convivem com crianças se imunizem, principalmente os que têm bebês menores de seis meses em casa."

Atualmente, 33% dos casos na capital fluminense são provocados por viroses respiratórias como o VSR e rinovírus, 10% por influenza e 3% por Covid-19. Em crianças, 47% dos casos são causados por viroses e 3% por gripe.

"A nossa maior preocupação hoje não é a Covid, que está sob controle, com apenas dois casos internados na cidade. Os principais vírus circulando são o vírus sincicial respiratório, a influenza e o rinovírus", disse Soranz. "Temos 98% da população vacinada com pelo menos duas doses contra a Covid-19. Isso ajuda a explicar o panorama epidemiológico controlado da doença no momento."

A vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade, em 240 salas de vacinação do município e nos Super Centros Cariocas de Vacinação, em Botafogo e Campo Grande.

A recomendação da Fiocruz é que todos os grupos vulneráveis se vacinem o quanto antes. "A vacina continua sendo a principal forma de prevenir hospitalizações e mortes", afirma a pesquisadora Tatiana Portella, do InfoGripe.

A Fiocruz também orienta o uso de máscaras em locais fechados, unidades de saúde e em caso de sintomas gripais.