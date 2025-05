Casados há 74 anos, idosos morrem com 10 horas de diferença em SP

© Reprodução Facebook/ Victor da Matta

Uma história de amor que atravessou gerações teve um desfecho comovente em Votuporanga, no interior de São Paulo. Odileta Pansani de Haro, de 92 anos, e Paschoal de Haro, de 94, casados há 74 anos, morreram no mesmo dia — 17 de abril — com apenas 10 horas de diferença.

O casal se conheceu ainda na adolescência, quando Odileta tinha 15 anos e Paschoal, 18. O primeiro encontro foi marcado por um acidente curioso: uma corrente que Paschoal costumava rodar caiu, por acaso, no braço de Odileta. Dali em diante, trocas de olhares e cartas deram início a um romance que atravessaria décadas. Eles se casaram em 15 de abril de 1951 e tiveram seis filhos.

“Eles eram almas gêmeas”, afirmou o genro do casal. “Se reencontraram nesta vida e construíram juntos uma família linda. É uma honra enorme tê-los como parte da nossa história.”

Na velhice, Odileta foi diagnosticada com Alzheimer e recebeu os cuidados do próprio marido. Em 2023, Paschoal descobriu um câncer no intestino e passou a dizer que gostaria de partir no mesmo dia que a esposa.

E assim foi. Odileta morreu em casa às 7h do dia 17 de abril. Às 17h, foi a vez de Paschoal. Dois dias antes, os dois haviam comemorado juntos o 74º aniversário de casamento.

Leia Também: Torcedor chileno é preso no Maracanã após fazer gestos racistas