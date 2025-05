Caminhão derrama corante em lago de SP e mata animais tingidos de azul

© Associação Mata Ciliar

Um acidente ambiental registrado na última terça-feira (14) deixou um rastro de destruição no Jardim das Túlipas, na zona oeste de São Paulo. Um caminhão semirreboque que transportava cerca de dois mil litros de corante colidiu com um poste e derramou o líquido químico em um lago da região. O corante, altamente tóxico, tingiu a água e diversos animais de azul — muitos dos quais não resistiram à contaminação.

De acordo com a polícia, o caminhão estava estacionado e o motorista não se encontrava dentro do veículo no momento do acidente, que ocorreu por volta das 10h30. O impacto danificou o reservatório e causou o vazamento do produto, que se espalhou pela via pública antes de alcançar o lago.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada e iniciou imediatamente ações emergenciais de contenção e limpeza. A substância derramada continha Tecron, um agente químico com alto grau de toxicidade, segundo informaram ao Metrópoles equipes do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD).

Animais como gansos e patos foram resgatados pelo GRAD e pela Associação Mata Ciliar. Eles receberam carvão ativado para tentar neutralizar os efeitos da intoxicação. Pelo menos três gansos e um pato passaram por tratamento de desintoxicação. Além disso, centenas de peixes foram encontrados mortos, e 11 capivaras foram avistadas no local — algumas com o focinho visivelmente azul devido ao contato com o corante.

O Ministério Público do Estado de São Paulo já abriu um inquérito para investigar o caso. A situação chocou moradores e ambientalistas, que denunciaram o impacto da negligência no transporte de substâncias perigosas em áreas urbanas e ambientalmente sensíveis.

Veja o vídeo.

Leia Também: Torcedor chileno é preso no Maracanã após fazer gestos racistas