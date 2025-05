Prazo para recurso de isenção do Enem 2025 termina nesta sexta (16)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que tiveram a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 negada têm até esta sexta-feira (16), às 23h59, para entrar com o pedido de recurso da decisão. A mesma data também marca os recursos sobre justificativas de ausência.

O recurso é destinado aos participantes que tiveram o pedido de isenção negado por erros no preenchimento do formulário ou por não se enquadrarem, inicialmente, nos critérios estabelecidos pelo Inep.

O candidato deve acessar a Página do Participante, no site do Enem, para solicitar o recurso.

Segundo o órgão responsável pelo exame, têm direito a isenção da taxa os participantes que estiverem matriculados no 3º do ensino médio em escola públicas, os alunos de escolas particulares que sejam bolsistas integrais e tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$2.277), além de candidatos registrados no CadÚnico e do programa Pé-de-meia.

No caso dos candidatos que não compareceram aos dias de prova do Enem 2024 e desejam solicitar novamente a isenção da taxa em 2025, é necessário apresentar uma justificativa de ausência.

O envio da documentação é obrigatório para garantir o acesso ao benefício na edição deste ano do exame.

Na maioria dos casos, a recusa da concessão do benefício é a falta da documentação exigida. Para ter o pedido aceito, o participante deve enviar comprovantes que expliquem a falta.

Entre os documentos que serão aceitos como justificativa de ausência estão:

- Acidente de trânsito, com boletim de ocorrência policial

- Assalto/furto, com boletim de ocorrência policial

- Atividade escolar

- Casamento/união estável, com certidão de casamento ou contrato de união estável

- Emergência/internação/repouso médico ou odontológico, com atestado médico ou odontológico Intercâmbio acadêmico, com declaração da instituição

- Maternidade, com certidão de nascimento ou de adoção

- Morte na família, com certidão de óbito

- Mudança de domicílio para acompanhamento de familiar

- Paternidade, com certidão de nascimento ou de adoção

- Privação de liberdade, com mandado de prisão

- Trabalho com declaração

CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Período de recursos do pedido da isenção da taxa: 12 a 16 de maio

- Resultado dos recursos do pedido da isenção da taxa: 22 de maio

- Período de inscrição geral: 26 de maio a 6 de junho

- Primeiro dia de provas: 9 de novembro

- Segundo dia de provas: 16 de novembro