Tempestades podem afetar Norte, Nordeste e Sul do Brasil no começo da semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil podem enfrentar chuvas fortes neste início de semana.

Há alertas de perigo potencial, perigo e grande perigo relacionado à chuva para o Nordeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A área que requer mais atenção é o litoral de Alagoas e parte do litoral de Pernambuco, para onde há alerta de grande perigo até o fim de segunda-feira (19), por causa do acumulado de chuva. Segundo o Inmet, é elevado o risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Perigo potencial, por chuvas intensas, é apontado do Rio Grande do Norte até a Bahia, englobando o litoral e parte do interior dos estados. O alerta do Inmet em questão é válido até quinta-feira (22).

Outro alerta de perigo potencial, válido até a manhã desta segunda, também abarca parte de Maranhão, Piauí e Ceará.

O litoral e parte do interior de Paraíba, Pernambuco e Alagoas também estão sob alerta de perigo, por causa do acumulado de chuvas. O Inmet aponta risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Tal alerta também é válido até a quinta-feira desta semana.

O CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) aponta chances de tempestades em quase todo a região Sul nas próximas 48 horas. A previsão engloba também o sul do estado de São Paulo, aproximando-se da capital paulista.

Na região Norte, os estados de Amazonas, Pará, Roraima e Amapá estão sob alerta de perigo potencial e perigo, associado a chuvas intensas, até a manhã desta segunda-feira.

A previsão do CPTEC para as próximas 48 horas também aponta possíveis tempestades no Acre, Rondônia, e em partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

TEMPERATURAS

De acordo com o CPTEC, a maior parte das capitais podem ter temperaturas máximas próximas ou superiores a 30°C durante essa semana.

É o caso de Manaus, no Amazonas, que tem máxima prevista de 32°C na terça-feira (20), por exemplo. No mesmo dia, a máxima esperada em Belém, no Pará, é de 33°C.

Em Belo Horizonte, a quarta-feira (21) deve ter máxima de 28°C.

SÃO PAULO

No começo da semana, a temperatura máxima esperada em São Paulo chega aos 30°C na segunda-feira, com mínima de 14°C.

A partir de quarta, as máximas diminuem um pouco e ficam em 26°C.

Pelo menos até quinta (22), não se espera chuva na capital paulista.

