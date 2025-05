Eduardo Paes faz enquete para definir próximo show em Copacabana

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O sucesso do show de Lady Gaga, no início do mês, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ainda é motivo de comemoração para o prefeito Eduardo Paes. Nesta segunda-feira (19), ele lançou uma enquete nas redes sociais perguntando quem deveria ser a próxima atração do evento "Todo Mundo no Rio", em 2026. Até o momento da publicação desta matéria, Beyoncé liderava com 44,1% dos votos.

Em segundo lugar, aparece Rihanna (23,9%), seguida pela banda irlandesa U2, com 20%. Coldplay completa a lista das quatro opções, com 12% da preferência do público. Beyoncé não se apresenta no Brasil desde 2013, quando esteve no Rock in Rio.

Apesar da empolgação, o prefeito afirmou que ainda não entrou em contato com os empresários dos artistas."Decisão difícil Vou pensar", escreveu, deixando o suspense no ar.

Lady Gaga foi a primeira grande artista do projeto "Todo Mundo no Rio", que pretende trazer os principais nomes da música internacional à cidade pelos próximos quatro anos.