Lula assume dívida histórica e promete luta pela segurança alimentar 

© Lusa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (19), em Brasília, que o Brasil tem uma dívida histórica com o continente africano e se comprometeu a apoiar os países africanos no combate à fome e na promoção da segurança alimentar. A declaração foi feita durante a abertura do “II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”, que reúne até quinta-feira (22) delegações de 42 países africanos.

“Devemos ao continente africano o que somos: a nossa cor, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso jeito de ser”, declarou Lula, sob aplausos, durante discurso para líderes políticos, ministros da Agricultura africanos, representantes de organismos internacionais, instituições de pesquisa, cooperativas da agricultura familiar e entidades privadas.

Lula também reconheceu os 350 anos de escravidão no Brasil como uma herança dolorosa que não pode ser paga com dinheiro, mas com “solidariedade e transferência de tecnologia”. Segundo ele, o Brasil tem condições e disposição para ajudar os países africanos a fortalecerem suas produções agrícolas com base na experiência nacional de agricultura familiar, sustentabilidade e políticas públicas.

“Com as técnicas modernas disponíveis hoje, não existe mais terra improdutiva no mundo”, afirmou o presidente. “Sejam bem-vindos. Aproveitem essa visita. Algo novo precisa sair daqui.”

Organizado pelo governo brasileiro, o evento promove o intercâmbio de experiências e soluções para o desenvolvimento rural sustentável. A programação inclui visitas técnicas em áreas próximas a Brasília, com foco em práticas de bioinsumos e comercialização de produtos, e uma viagem ao Vale do São Francisco, região conhecida pelo uso de tecnologias de irrigação em zonas semiáridas.

Na quinta-feira, o encerramento do encontro terá um diálogo de alto nível com painéis sobre sistemas agroalimentares sustentáveis, inovação tecnológica, políticas públicas e financiamento. Na sexta-feira (24), o presidente de Angola, João Lourenço, será recebido em Brasília no contexto do Dia da África e das comemorações pelos 50 anos de independência de países lusófonos. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, em 1975.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo do diálogo é reforçar a cooperação técnica, estreitar os laços entre Brasil e África e avançar na construção de soluções conjuntas para a erradicação da fome no continente africano.

Leia Também: Lula volta de giro internacional pressionado por crise do INSS e atritos internos