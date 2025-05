Vídeo viral: idoso se emociona ao falar com assistente virtual após AVC

© TikTok jefersonprates

Um idoso, em recuperação depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), emocionou-se ao descobrir as maravilhas de uma assistência virtual e as imagens do momento, compartilhadas pelo filho, tornaram-se virais.

Depois do impacto que o vídeo teve nas redes sociais, o filho, Jeferson Prates, contou que deu ao pai, Zibrail de Moraes, de 79 anos, um dispositivo Alexa para facilitar algumas atividades básicas do dia a dia. Contudo, nunca imaginou os sentimentos que isso iria despertar no progenitor.

No vídeo, Zibrail pede à assistente virtual para tocar a música do seu artista preferido, as horas e a previsão do tempo. O filho explica que a emoção surgiu da capacidade de ser entendido, mas também da música que o lembra da sua terra.

O vídeo foi compartilhado há uma semana e soma milhões de visualizações no TikTok - um reflexo de como as imagens conquistaram os utilizadores.

