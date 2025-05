Helena desbanca Miguel e é o nome mais registrado no país em 2024

© Pixabay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sete anos, um nome feminino foi o mais escolhido pelos pais para registrar seus filhos nos cartórios do país. Com 22.533 registros de nascimento, Helena desbancou Miguel, nome que liderou o ranking nos últimos quatro anos, e se tornou a preferência nacional em 2024.

A última vez que um nome feminino havia liderado o ranking nacional de nomes de recém-nascidos foi em 2016, com Maria Eduarda. O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país.

Helena assume a liderança após um crescimento vertiginoso no ranking nos últimos anos. Em 2015, o nome ocupava apenas a 45ª posição, passando para 21º em 2017, 15º em 2019, para então assumir a liderança entre os nomes femininos em 2020, tendo sido superado apenas em 2022 por Maria Alice.

A base de dados reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o Brasil. A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

De acordo com a Arpen-Brasil, a preferência dos brasileiros é por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global, mesclando a tradição, com a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

"Os nomes escolhidos não apenas refletem os gostos individuais, mas também traduzem as influências culturais, religiosas e da mídia, que desempenham um papel fundamental na formação das preferências das famílias", afirma Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.

"Os cartórios são guardiões da história e da identidade cultural do Brasil, uma verdadeira base de dados da nação, que registra a história de cada família e de cada indivíduo, do nascimento ao óbito, guardando-a para a posteridade", comenta.



OS 10 NOMES MAIS REGISTRADOS NO PAÍS EM 2024

1º Helena - 22.533 registros

2º Miguel - 22.142 registros

3º Gael - 19.883 registros

4º Ravi - 19.121 registros

5º Theo - 18.493 registros

6º Heitor - 17.726 registros

7º Cecília - 17.416 registros

8º Arthur - 16. 872 registros

9º Noah - 16.236 registros

10º Maitê - 16.197 registros

OS 10 NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS EM 2024

1º Miguel - 22.142 registros

2º Gael - 19.883 registros

3º Ravi - 19.121 registros

4º Theo - 18.493 registros

5º Heitor - 17.726 registros

6º Arthur - 16. 872 registros

7º Noah - 16.236 registros

8º Davi - 15.601 registros

9º Bernardo - 14.398 registros

10º Samuel - 12.861 registros

OS 10 NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM 2024

1º Helena - 22.533 registros

2º Cecília - 17.416 registros

3º Maitê - 16.197 registros

4º Alice - 14.518 registros

5º Laura - 14.217 registros

6º Maria Cecília - 13.954 registros

7º Maria Alice - 12724 registros

8º Aurora - 11.031 registros

9º Antonella - 9.723 registros

10º Ísis - 9.524 registros