Após morte de enteados em acidente, filha de Mano Menezes faz desabafo

© Reprodução- Instagram

Camilla Menezes, filha do técnico do Grêmio, Mano Menezes, emocionou-se ao usar as redes sociais para expressar sua profunda gratidão pela "avalanche de amor" recebida nos últimos dias. A comunicadora e sua família enfrentam um momento de luto após a trágica morte de seus enteados, Maria Sophia Dumoncel (16) e Arthur Dumoncel (9), em um acidente de carro na última sexta-feira (16), na BR-293, em Santana do Livramento (RS).

Em uma transmissão ao vivo no Instagram, Camilla, visivelmente abalada, descreveu o vídeo como o "pior" que já fez, mas sentiu a necessidade de agradecer publicamente o apoio que transcendeu fronteiras. "Não há palavras", disse ela, reconhecendo a dificuldade de responder individualmente a cada mensagem de carinho, ligações e flores que chegaram de todo o Brasil e até do exterior, incluindo Estados Unidos e Alemanha.



Com a voz embargada, Camilla Menezes iniciou a live explicando a escolha do formato ao vivo para que sua mensagem fosse a mais "franca e honesta" possível, dado o impacto da situação. Ela se apresentou aos internautas e, em seguida, dedicou-se a agradecer o apoio massivo. "Tamanha foi a avalanche, a onda de amor que eu, meu marido e minha família recebemos", afirmou, destacando a surpresa com a dimensão do carinho que os alcançou de "lugares e pessoas maravilhosas, incríveis e que foram perfeitas conosco".

A comunicadora ressaltou a dificuldade de lidar com a dor, mas assegurou que fará questão de responder a cada pessoa pessoalmente, mesmo que leve tempo. "Preciso estar um pouquinho mais forte para ler tudo e conseguir responder", disse ela, pedindo compreensão e reforçando que sua demora não é falta de educação ou respeito. "É muito difícil este momento."



O acidente que tirou a vida de Maria Sophia e Arthur ocorreu no km 303 da BR-293. O veículo saiu da pista e capotou, resultando na morte imediata das duas crianças. Uma terceira vítima, um homem de 42 anos não identificado, também foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.