Homem em cadeira de rodas circula no trânsito e faz ultrapassagens; veja

© Reprodução X SoudeNiteroi1

Um homem em cadeira de rodas motorizada foi flagrado circulando no meio do trânsito intenso na Alameda São Boaventura, em Niterói, no Rio de Janeiro. O vídeo, que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (20), mostra o homem manobrando entre os carros e até realizando ultrapassagens.

A cena inusitada chamou atenção dos motoristas e gerou preocupação das autoridades locais. Em nota divulgada pelo portal g1, a Prefeitura de Niterói condenou a situação, ressaltando que apenas veículos registrados, licenciados e conduzidos por motoristas habilitados podem transitar nas vias públicas, conforme determina a legislação de trânsito.

Ainda segundo o comunicado, além de estar infringindo a lei, o homem colocou a própria vida e a de outros condutores em risco.

A Nittrans, empresa responsável pela gestão do tráfego na cidade, informou que já iniciou uma investigação para identificar o responsável e adotar as medidas cabíveis. O caso gerou debate sobre segurança viária e acessibilidade no trânsito urbano.

