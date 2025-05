Tubarões são avistados no Rio e governo emite alerta aos banhistas

© pixabay

A presença de tubarões nas águas do litoral carioca acendeu o alerta das autoridades do Rio de Janeiro. Após o avistamento de um tubarão-martelo na Praia da Barra da Tijuca, o governo estadual divulgou recomendações de segurança aos banhistas e praticantes de esportes aquáticos.

O animal foi visto por surfistas durante uma aula na altura do Posto 5. O tubarão estava muito próximo do grupo, o que causou um susto e levou todos a deixarem o mar rapidamente.

Embora a ocorrência não tenha resultado em incidentes, o governo do estado reforçou medidas preventivas. Entre as principais orientações estão:

Saia da água com calma e sem movimentos bruscos caso veja um tubarão;

Fique atento às bandeiras roxas, que indicam presença de animais marinhos perigosos;

Evite entrar no mar ao amanhecer ou entardecer, quando os tubarões estão mais ativos;

Mantenha distância de cardumes e áreas de pesca;

Não use objetos brilhantes nem roupas com cores muito chamativas;

Nade sempre em grupo, se possível.

As autoridades ressaltam que, apesar do medo que a presença de tubarões pode causar, esses animais geralmente não oferecem risco se não forem provocados.

A recomendação é seguir as orientações de segurança e, em caso de novos avistamentos, avisar imediatamente os salva-vidas ou órgãos responsáveis.

O monitoramento continuará nas próximas semanas, especialmente nas praias mais movimentadas da cidade.

