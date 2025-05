Aos 104 anos, Dona Julieta comemora aniversário em estação do PR

© Shutterstock

Lidoina Cardozo Guimarães, carinhosamente conhecida como Dona Julieta, celebrou seus 104 anos de vida de forma emocionante: no terminal ferroviário de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, local que marcou o início de uma nova fase de sua trajetória há mais de sete décadas.

Nascida em 15 de maio de 1921, no Rio Grande do Sul, Dona Julieta desembarcou na Estação Saudade em 1953, trazendo consigo os três filhos pequenos, com idades entre três e sete anos, após ser abandonada pelo marido. Sozinha, sem saber ler nem escrever e sem conhecer ninguém no novo estado, foi acolhida por um militar, que lhe ofereceu abrigo em uma casa vazia.

A comemoração do aniversário aconteceu no último sábado (18), segundo informações do portal g1, e reuniu quatro gerações da família da centenária. Estavam presentes os três filhos, 12 netos, 13 bisnetos e cinco tataranetos.

Ao longo da vida, Dona Julieta trabalhou como diarista, cuidando de crianças, limpando casas e lavando roupas para sustentar a família. Seu esforço rendeu frutos: todos os filhos se formaram e construíram suas próprias famílias.

Em um gesto simbólico e cheio de significado, a matriarca retornou à estação onde tudo recomeçou — agora cercada pelos frutos de sua força e coragem. A celebração foi marcada por emoção e gratidão, com a família homenageando a mulher que, mesmo diante das dificuldades, jamais deixou de lutar.

