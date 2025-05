Começam as inscrições para o Enem 2025; prazos e o que é preciso fazer

© Shutterstock

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começou nesta segunda-feira (26) e vai até o dia 6 de junho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela Página do Participante, usando login e senha da conta Gov.br.

Considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o Enem dá acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies, além de ser aceito em universidades estrangeiras.

As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos: 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos enfrentarão questões de Linguagens, Ciências Humanas e a temida redação. Já no segundo, será a vez de Matemática e Ciências da Natureza.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 12 de junho. Quem conseguiu a isenção precisa apenas conferir se o benefício foi validado, também na Página do Participante.

Para quem vai prestar o exame, o momento é de planejamento e foco nos estudos. O Enem é usado por milhares de instituições como critério de seleção, e um bom desempenho pode garantir vagas em universidades públicas e privadas.

Todas as informações oficiais estão disponíveis no site do Inep: enem.inep.gov.br.





