Discussão durante festa em bar termina com quatro atropelados no Rio

Uma comemoração de aniversário no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, terminou em confusão e violência na noite deste domingo (25). Quatro pessoas foram atropeladas após um homem se envolver em uma discussão com frequentadores do bar onde o evento era realizado.

O caso aconteceu por volta das 21h, na Rua Alice, em frente ao bar Sonho Lindo. Segundo informações da Polícia Civil e relatos de testemunhas, o suspeito teria se irritado com o grupo que comemorava um aniversário e começou a provocar os participantes. A discussão teria se intensificado e acabou em agressões físicas. Após ser contido, o homem deixou o local, mas retornou minutos depois dirigindo um veículo.

De acordo com o registro policial, ele jogou o carro contra pessoas que estavam sentadas na calçada, atropelando quatro delas. Ao tentar deixar o local, o suspeito bateu o carro e foi detido em flagrante por policiais militares, sendo encaminhado inicialmente à 9ª DP (Catete) e, em seguida, à 12ª DP (Copacabana), que atua como Central de Flagrantes.

Apesar da gravidade do episódio, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. Uma delas teve um trauma leve na cabeça e foi levada ao hospital, acompanhada pelo aniversariante da festa. Segundo os médicos, o quadro de saúde é estável.

Testemunhas informaram que as provocações feitas pelo agressor tinham conteúdo político e que o clima de tensão se agravou rapidamente. A Polícia Civil investiga a motivação do ataque e já solicitou exame de alcoolemia ao motorista. O delegado responsável pelo caso, Rafael Barcia, afirmou que os depoimentos estão sendo colhidos para esclarecer os fatos.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e lesão corporal. O inquérito está em andamento.





