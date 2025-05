Frente fria chega nesta semana e deve trazer o primeiro frio intenso

© Shutterstock

A semana começa com instabilidade no Sul e tempo seco no Centro do país, mas uma frente fria de origem polar deve mudar esse cenário a partir de terça-feira (27), segundo a Climatempo. O sistema marca a chegada do primeiro frio mais intenso do ano, com potencial para provocar geadas e até neve em regiões serranas do Sul.

Nesta segunda-feira (26), a previsão é de chuva forte no Rio Grande do Sul, especialmente no oeste, centro e campanha gaúcha, devido a um sistema de baixa pressão. A capital, Porto Alegre, também pode ter pancadas. Santa Catarina e Paraná seguem com tempo mais estável. O Cemaden emitiu alerta de enchentes em cidades gaúchas como Uruguaiana e Santa Maria.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o ar seco predomina, com sol forte e baixa umidade, abaixo dos 30% em áreas do interior paulista, mineiro, Goiás e Distrito Federal. Já o litoral do Espírito Santo pode registrar pancadas isoladas.

No Nordeste, a faixa litorânea de Bahia, Sergipe e Alagoas segue com chuva forte, enquanto o interior permanece seco. A Região Norte tem alerta para chuvas volumosas no Amapá, Amazonas e Roraima, com tempo firme em Tocantins.

A partir de terça, a frente fria começa a avançar pelo Sul e atinge outras regiões ao longo da semana. A previsão é de temperaturas negativas no Sul, geadas amplas e mínimas abaixo dos 10°C no Sudeste e Centro-Oeste. Há também expectativa de friagem no Norte, com o ar polar alcançando Acre, Rondônia e sul do Amazonas.

Segundo a MetSul, um ciclone extratropical pode se formar no oceano até quinta-feira (29), trazendo ventos de até 100 km/h e risco de ressaca no litoral Sul e Sudeste.





Leia Também: Ancelotti desembarca no Rio e prepara primeira convocação pela Seleção