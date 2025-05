Brasil tem aumento de fumantes pela 1ª vez desde 2007, diz Ministério da Saúde

© Shutterstock

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou, em 2024, o primeiro aumento na prevalência de fumantes adultos desde 2007, segundo dados preliminares do Ministério da Saúde. A pasta afirma que houve um crescimento de 9,3% para 11,6% na proporção de adultos fumantes.

A pesquisa foi realizada em capitais e no Distrito Federal e apresentada nesta quarta-feira (28), durante evento do ministério em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado oficialmente em 31 de maio. O aumento é o primeiro observado na série histórica do levantamento.

Os mesmos dados apontam que 13,8% dos homens adultos fumam, contra 11,7% no ano anterior. O percentual para as mulheres subiu de 7,2% para 9,8% em 2024.

"Em 2023 já havia um leve aumento [no consumo] entre 18 e 34 anos. Agora na média geral a gente observou esse aumento. É urgente que a gente volte a intervir mais duramente sobre as ações que a gente sabe que dão certo, especialmente se comunicando com os jovens, que estão voltando a fumar", disse nesta quarta-feira (28) a diretora do Daent (Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis) do Ministério da Saúde, Letícia de Oliveira Cardoso.

O ministério ressaltou que houve um aumento relativo de 25% do total de adultos fumantes.

"Pela primeira vez desde 2007 temos um ponto que está ascendente na curva, isso nunca foi visto. É um dado muito preocupante e não estou falando do cigarro eletrônico, mas do cigarro. A prevalência de fumantes entre adultos aumentou pela primeira vez na série histórica", afirmou ainda.

A mesma pesquisa aponta que 2,6% dos adultos das capitais usavam, no último ano, cigarro eletrônico diariamente ou ocasionalmente. Em 2023, esse percentual era de 2,1%. O ministério considera que há um cenário de estabilidade.

Entre as mulheres, porém, o uso do cigarro eletrônico subiu de 1,4% para 2,6% em 2024. Os dados preliminares apontam redução de 2,9% para 2,5% do percentual de homens adultos que usam esses dispositivos.

"Mesmo que esteja estável, é o ponto mais alto desde 2019, quando começamos a monitorar, mostrando uma tendência de aumento", disse Cardoso.

No mesmo evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), disse que é preciso fazer "propaganda contrária" aos derivados do tabaco. "Divulgar impactos negativos na área da saúde, na economia", disse Padilha.

O Ministério da Saúde estima o percentual de fumantes no Brasil desde 2006 por meio da pesquisa Vigitel, que é feita por ligações telefônicas. No primeiro ano, o estudo apontou que 15,7% da população de adultos das capitais fumava.

A pasta disse que os próximos levantamentos também serão feitos com a população que não vive nas capitais.

A secretária-executiva da Conicq (Comissão Nacional para a Implementação da Convenção-Quadro sobre o Controle do Tabaco), Vera Luiza da Costa e Silva, disse que a tributação sobre o cigarro está defasada. Ela afirmou que existe a expectativa de o imposto seletivo, previsto na reforma tributária, "mudar a curva de aumento do consumo".

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proíbe desde 2009 a importação, publicidade e comercialização dos produtos oficialmente chamados de DEF (Dispositivos Eletrônicos para Fumar), categoria que inclui cigarros eletrônicos e vapes. Em 2024, a agência decidiu manter o veto ao considerar que não há dados apontando benefícios sobre a regularização do produto.

O Ministério da Saúde também divulgou nesta quarta-feira (28) estudo do Inca (Instituto Nacional de Câncer) apontando que o governo federal gasta R$ 5 com doenças ligadas ao fumo para cada R$ 1 de lucro da indústria do tabaco.

A mesma pesquisa atribui uma morte para cada R$ 156 mil de lucro das empresas com a venda de cigarros legais. O levantamento cruzou dados de 2019 e considerou as mortes relacionadas ao tabagismo, como por doenças cardíacas isquêmicas, AVC (acidente vascular cerebral) e câncer de pulmão.