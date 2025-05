Caçador é encontrado vivo após 50 dias desaparecido no Amazonas

© Reprodução/X

Após 50 dias desaparecido em uma área de floresta no interior do Amazonas, um homem de 34 anos foi encontrado com vida na quarta-feira (28). Magnilson da Silva Araújo foi localizado por moradores da região do Ramal do Tumbira, desidratado, visivelmente mais magro, mas consciente.

Os moradores prestaram os primeiros socorros, ofereceram comida e gravaram um vídeo divulgado nas redes sociais com o objetivo de localizar os familiares de Magnilson. Foi justamente por meio das publicações que a família soube do reencontro.

O homem estava desaparecido desde o dia 7 de abril, quando saiu para caçar com os irmãos e acabou se perdendo na mata. Equipes de resgate realizaram buscas com cães farejadores por mais de 10 dias, mas sem sucesso.

Após ser resgatado, Magnilson foi encaminhado para uma unidade hospitalar em Manacapuru, onde permanece internado em observação.

