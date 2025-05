Turista chileno denuncia taxista após cobrança de R$ 778 no Rio

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um taxista foi detido na quarta-feira (28) no Rio de Janeiro após cobrar R$ 778 de um turista chileno por uma corrida do aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca.

O turista interrompeu a corrida antes do destino final e pediu apoio para uma equipe policial que estava na região da avenida Abelardo Bueno, na zona oeste da cidade.

Durante a fiscalização foi constatado que o carro era dirigido por um motorista cadastrado, porém ele estava acompanhado de outro homem que não tem autorização para atuar no serviço de transporte de passageiros.

Em ação conjunta da Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Superintendência de Táxi, e uma equipe do 18º Batalhão da Polícia Militar (Jacarepaguá), os dois foram levados à 32ª Delegacia Especial, em Taquara, suspeitos de prática abusiva.

Depois, o caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, por envolver vítima estrangeira.

Segundo a Superintendência de Táxi, o auxiliar perderá o direito de exercer qualquer atividade como taxista no município. A permissão para o veículo ser usado como táxi foi bloqueada e o carro foi lacrado.

A empresa responsável pelo táxi será convocada para prestar informações sobre o ocorrido.