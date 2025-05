"Já fui miss": freira brasileira viraliza na internet devido à sua beleza

© Reprodução X/ Bruno

Uma freira de 21 anos, conhecida como irmã Eva, chamou a atenção nas redes sociais após ser gravada vendendo artigos religiosos em um bar em Goiânia, Goiás. O vídeo, feito por um cliente, destacou a beleza da religiosa e rapidamente se tornou viral. O momento aconteceu enquanto ela tentava arrecadar fundos para projetos sociais da Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina.

Em entrevista ao G1, irmã Eva comentou sobre a repercussão e destacou que vê a situação como uma oportunidade de evangelização. "Achei interessante o vídeo ter viralizado. É uma forma de evangelização, e muitos corações foram tocados", afirmou a jovem, natural de Patos de Minas.

Comparada à atriz brasileira Bia Arantes, irmã Eva revelou já ter trabalhado como modelo e até participado de concursos de beleza antes de ingressar na vida religiosa. No entanto, enfatizou que sua intenção nunca foi buscar fama pessoal. "Eu já fui miss, na minha vida normal, mundana. O que eu quero mesmo é que nosso projeto ganhe essa fama. Não quero só para mim, mas para a nossa comunidade e para o padre Ribamar, que fundou a nossa obra", explicou.

Os projetos sociais da comunidade incluem iniciativas de ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade. A freira espera que a visibilidade conquistada com o vídeo viral ajude a impulsionar essas ações e a levar mais atenção para a causa da comunidade religiosa.

De acordo com o site brasileiro, a irmã Eva, juntamente com outras irmãs, têm percorrido várias cidades do munícipio de Góias, onde têm vendido terços para angariar dinheiro.

