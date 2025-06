Pastor morre durante culto transmitido ao vivo em Caxias do Sul

© Reprodução- Redes Sociais

O pastor Sérgio Carvinho, de 47 anos, natural de Turvo, no Sul de Santa Catarina, morreu na noite de sábado (31) após passar mal enquanto pregava em um culto na cidade de Caxias do Sul (RS). A cerimônia era transmitida ao vivo pelas redes sociais quando o religioso se ajoelhou atrás do púlpito e, ainda com o microfone na mão, parou de falar.

Sérgio participava como pregador convidado na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Durante a pregação, ele contava um testemunho envolvendo o pai, também pastor, quando teve o mal súbito. Fiéis perceberam o silêncio repentino e correram para socorrê-lo. A transmissão foi encerrada imediatamente. Segundo a gravação, o pastor havia discursado por pelo menos 16 minutos.

Uma estudante de técnico em enfermagem, que realizava a transmissão, prestou os primeiros socorros com a ajuda de uma colega enfermeira até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Fizemos tudo o que podíamos para salvar a vida dele”, afirmou. As causas da morte ainda não foram confirmadas, mas há suspeita de infarto ou parada cardíaca.

A morte do pastor gerou comoção entre fiéis e igrejas da região. Congregações da Igreja Pentecostal Deus é Amor em Criciúma, Bombinhas e Ratones (Florianópolis) publicaram notas de pesar, destacando a dedicação e humildade do religioso.

O velório está marcado para a manhã desta segunda-feira (2), na Capela Mortuária de Turvo. O sepultamento acontecerá no Cemitério Rodeio da Areia, também na cidade.

