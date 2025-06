São Paulo tem semana com chuva e temporada de 'efeito cebola'

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - O paulistano vai encarar uma semana que começa com chuva e terá dias marcados pelo efeito cebola, quando a alta amplitude térmica faz com que as manhãs sejam geladas, exigindo reforço nos casacos -que precisam ser deixados de lado ao longo do dia com a subida da temperatura.

Esta segunda-feira (2) terá madrugada com frio menos intenso do que nos últimos dias em São Paulo, em função da grande quantidade de nuvens, mas a mínima fica na casa dos 15°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens e a máxima deve chegar aos 23°C.

A aproximação de áreas de instabilidade, em razão da baixa pressão atmosférica, deve trazer chuva já na madrugada de terça-feira (3). Sem tanta intensidade, a precipitação vai se estender até o meio da tarde de forma intermitente pela capital paulista. O tempo fica fechado e as temperaturas, mais baixas -entre 15°C e 21°C. A noite pode ter chuva fraca em pontos isolados.

Já a quarta-feira (4) marcará a virada no tempo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com céu aberto, sol e grande amplitude térmica, com o dia começando com 14°C e atingindo 29°C à tarde.

A quinta-feira (5) será mais um dia quente, com termômetros que podem chegar aos 30ºC à tarde na capital paulista. As manhãs seguem geladas, com mínima de 16ºC, e o dia deve ter momentos de céu encoberto, de acordo com o Inmet.

Leia Também: Vocalista da Desejo de Menina é preso após acidente com morte