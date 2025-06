Mãe encontra rato morto e sangue dentro de fralda do filho de um mês

© ShutterStock

Uma mulher encontrou um rato morto dentro da fralda do filho bebê de apenas um mês, no Rio de Janeiro. O caso acabou ganhando repercussão nas redes sociais e já é um dos assuntos mais comentados no 'X' (ex-Twitter).

A mulher relatou que durante uma madrugada, deu de mamar ao bebê e lhe trocou a fralda, com a luz franca. Algumas horas depois, ao início da manhã, foi trocar novamente a fralda à criança e reparou que tinha uma mancha escura.

Na ocasião, achou que se tratava de algodão sujo. Contudo, ao inspecionar melhor, encontrou um rato debaixo da primeira camada de tecido da fralda, cuja aba também tinha sangue.

A mulher acredita que deve ser um erro do fabricante, apesar de o pacote de fraldas estar lacrado. Além de já ter contactado a empresa, a mãe também prestou queixa à polícia, que apreendeu a fralda e o pacote.

Após o sucedido, a mulher limpou o bebê com álcool para evitar infecções e ligou para o pediatra, que disse que é necessário aguardar caso a criança apresente algum sintoma.

