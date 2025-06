Gerente demitido após polêmica com padre Fábio de Melo processa religioso

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gerente Jair José Aguiar, que foi demitido de uma cafeteria após uma polêmica com o padre Fábio de Melo, em Joinville (SC), entrou com uma ação contra o religioso na Justiça.

A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sitratuh), que acolheu o gerente em sua acusação.

Conforme o Sitratuh, todo o suporte jurídico tem sido oferecido a Jair desde o dia seguinte à demissão.

"A ação cível contra o influenciador religioso já foi distribuída e está em trâmite. Agora, será protocolada uma ação trabalhista contra a empresa", disse o advogado Eduardo Tocilo.

Segundo o especialista, fatos de grande repercussão como o que aconteceu com Jair podem servir de aprendizado na internet.

Procurado, Jair não respondeu. Pelas redes sociais, ele diz que tem sido alvo de julgamentos e comentários maldosos. Tudo devido à polêmica que envolveu uma suposta briga entre ele e o padre na cafeteria. Jair desmente a versão do religioso e diz que não dirigiu a palavra a ele.

"Quero poder andar na minha cidade com dignidade, ter coragem de sair na rua. Me falam que sou a vergonha nacional, estou muito abalado, minha família sofre muito", disse ele, que também revelou estar com a saúde mental debilitada após o episódio.

Procurado, o padre Fábio de Melo também não respondeu às mensagens. Porém, ele já havia falado seu posicionamento com relação ao caso e dito que não esperava que Jair fosse demitido. Ele reforçou seu ponto de vista na discussão por conta do preço diferente de um doce de leite.

Na visão dele, Jair deveria ter honrado o preço que constava na estante e isso não justificaria um destempero do profissional. "Ele não teria que discutir com funcionária, teria que ter nos dirigido a palavra. Não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Não tenho motivo para mentir."

O padre completou. "Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do direito do consumidor. Que o episódio sirva para que muita gente prejudicada veja que existe lei e ela precisa ser honrada."