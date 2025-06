Veja o que se sabe sobre empresário encontrado morto em buraco no autódromo de Interlagos

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia encontrou o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, no autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, na terça-feira (3), dentro de um buraco de cerca de três metros de profundidade.

De acordo com Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), ele estava sem algumas peças de roupas e tinha um capacete na cabeça. Uma câmera que ele usava acoplada no capacete, e que pode ter gravado seus momentos finais, desapareceu.

Adalberto se identificava nas redes sociais como proprietário de uma ótica. Também publicava fotos relacionadas a motocicletas e a karts.

BURACO TINHA TRÊS METROS DE PROFUNDIDADE

O corpo de Adalberto foi encontrado em um buraco de cerca de três metros de profundidade por 30 a 40 centímetros de diâmetro, de acordo com a delegada. O buraco faz parte da fundação de uma obra da prefeitura e ficava a cerca de 200 metros depois do local onde o carro dele estava estacionado.

O empresário participou, na sexta (30), de um festival no autódromo dedicado a motocicletas. Adalberto foi de carro ao evento, mas teria usado uma moto no local -por isso, o corpo foi encontrado com um capacete.

Ele estava dentro do último buraco da fundação, o que segundo Ivalda, indica que ele pode ter sido colocado lá.

Na terça, um funcionário da obra resolveu olhar as condições das fundações, por causa da chuva, antes de retomar os trabalhos, e encontrou o corpo. Ele pensou pensou que fosse um boneco, até ver uma aliança no dedo.

CORPO ESTAVA SEM CALÇAS

O empresário estava sem algumas peças de vestuário, conta a delegada. "Para nossa surpresa, estava de jaqueta, só de cueca, sem calças e sem os tênis. Dizem que a jaqueta custa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000."

As calças e os tênis não foram encontrados. Para Ivalda, a hipótese de assalto é improvável, já que nem a carteira com dinheiro, nem o celular foram levados.

CORPO SEM SINAS DE VIOLÊNCIA

O corpo não tinha sinais aparentes de violência, lesão ou marcas de sangue. O corpo ficou preso na porção superior do buraco, longe do fundo.

De acordo com a delegada, o legista, de forma preliminar, disse que o empresário estaria morto no máximo há 40 horas, quando o corpo foi localizado.

"Se ele desaparece na sexta (30) à noite, temos sábado (31), domingo (1°), para encontrar o corpo hoje [terça, 3]. Ele teria que estar num estado mais avançado [de putrefação]. Ele pode ter morrido e não ter sido colocado lá [na sexta]", avaliou.

Ela afirmou que, segundo legista, é mais fácil o empresário ter sido colocado no buraco depois de morto do que enquanto estava vivo. O corpo tinha terra no rosto, no nariz e na boca, ainda de acordo com Ivalda.

Ela afirmou que a polícia não descarta nenhuma possibilidade, como ele ter sido vítima do golpe "boa noite, Cinderela" ou ter sido obrigado a pular no buraco.

PRÓXIMOS PASSOS DA INVESTIGAÇÃO

- A delegada pediu exames toxicológicos para identificar se havia alguma substância no organismo

- Também foi solicitada radiografia de corpo inteiro para constatar se havia alguma fratura ou lesão

- A polícia também tenta localizar as roupas do empresário

- Os investigadores analisam cerca de nove horas de gravações atrás de pistas do que aconteceu