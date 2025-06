Prefeita diz que vídeo dançando de biquíni vazou de perfil privado

© Reprodução

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar (MDB), se pronunciou nesta sexta-feira (6) sobre a repercussão de um vídeo em que aparece dançando forró de biquíni. O vídeo foi originalmente postado há 15 dias em um perfil privado no Instagram, com cerca de 185 seguidores, mas vazou sem sua autorização e viralizou após ser compartilhado em redes sociais. “Me senti extremamente violada”, afirmou Patrícia ao g1, destacando que o conteúdo retratava um momento pessoal e não afetava sua atuação profissional.

A divulgação do vídeo gerou críticas e apoio. Alguns argumentaram que o episódio compromete a imagem institucional do cargo, enquanto apoiadores defenderam o direito da prefeita de ter vida pessoal e autenticidade nas redes sociais. Em resposta às críticas, Patrícia destacou o machismo presente na sociedade e apontou que mulheres na política enfrentam julgamentos constantes. “Quando um homem se diverte, ele é visto como autêntico; com a mulher, é julgamento e desqualificação”, declarou.

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, viralizou após o vazamento de um vídeo em que dança de biquíni. O caso gerou polêmica e dividiu opiniões



Ela rebateu as críticas e questionou a polêmica



Patrícia relatou que o vídeo foi gravado por um seguido e divulgado sem autorização pic.twitter.com/DX8tRh0CPM — Gravata Love (@gravatalove) June 6, 2025

Patrícia, reeleita em 2024 com 71,5% dos votos válidos, também usou o caso para levantar discussões sobre violência de gênero na política. “Precisamos debater e enfrentar o preconceito de gênero”, afirmou. Ela recebeu apoio de seguidores que elogiaram sua postura acessível e afirmaram que o episódio reflete uma figura política próxima à realidade das mulheres brasileiras.

Leia Também: Empresa de Trump vê censura e pede responsabilização de Moraes nos EUA