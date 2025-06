Helicóptero é furtado em Franca (SP) e recuperado horas depois

© © Shutterstock

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero furtado por uma quadrilha na madrugada deste sábado (7), numa revenda de veículos em Franca (a 400 km de São Paulo), foi recuperado horas depois pela polícia na zona rural de um município vizinho. Uma pessoa foi presa.

O inusitado furto da aeronave de pequeno porte ocorreu num estacionamento na região central da cidade. O helicóptero, modelo Robinson, já estava sobre um reboque, que foi engatado num veículo Citroen C4 que percorreu ruas e avenidas de Franca antes de entrar na rodovia Candido Portinari sentido São Paulo-Minas Gerais.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos engataram o reboque e fugiram da revenda.

Moradores da zona rural perceberam uma movimentação atípica numa estrada de terra na região do Estreito, em Pedregulho, e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a quadrilha tentando deixar o local no veículo. Eles foram impedidos pelas equipes que faziam um cerco na região, de acordo com a Polícia Militar.

O motorista do C4, que é de Ribeirão Preto, afirmou à polícia que tinha participado do furto e foi detido. Seu nome não foi revelado.

O helicóptero, que estava escondido numa região de mata, foi devolvido ao proprietário. Além da aeronave, do reboque e do veículo, no local foram encontrados R$ 3.034 e um smartphone modelo iPhone.

O criminoso que foi preso afirmou, ainda segundo a polícia, que o objetivo era exigir o pagamento de resgate para que a aeronave fosse devolvida.