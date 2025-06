Jovem morre durante maratona em Porto Alegre no dia de seu aniversário de 20 anos

© Reprodução

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um jovem morreu durante a Maratona Internacional de Porto Alegre no sábado (7), no dia que comemorava seu aniversário de 20 anos.

O estudante universitário João Gabriel Hofstatter de Lamare participava da prova de 21 km quando caiu por volta do quilômetro 20, nas proximidades do museu Iberê Camargo, na orla do lago Guaíba.

De acordo com o Clube dos Corredores de Porto Alegre, organizador do evento, o jovem teve um mal súbito e morreu devido a uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi velado e cremado no domingo (8) no cemitério São Miguel e Almas.

Aluno do curso de ciência de dados e inteligência artificial da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), João Gabriel era praticante de esportes e já havia participado de outras provas de corrida em 2024.

Em nota, o clube afirmou que João Gabriel estava regularmente inscrito e que uma equipe médica foi acionada imediatamente para prestar atendimento. Foram realizados os protocolos de ressuscitação, o jovem não resistiu e teve a morte constatado no local. "A organização mantém contato com os familiares, prestando toda a assistência necessária", disse o texto.

O governador Eduardo Leite (PSD), que competiu na prova junto com o marido, o médico Thalis Bolzan, publicou um vídeo lamentando o episódio e disse que só soube do ocorrido depois do término da prova.

"Hoje foi um dia de muita alegria para milhares de pessoas participando da maratonas de Porto Alegre, mas infelizmente para uma família, um dia de muita dor", disse Leite.