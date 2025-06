Homem é preso após circular com corpo do avô em cadeira de rodas pelo centro de Manaus

© iStock

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos foi preso no último sábado (7) em Manaus após ser flagrado circulando com o avô morto, de 77 anos, em uma cadeira de rodas no centro. As equipes da Polícia Militar foram acionadas pela população.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou a morte, e o IML (Instituto Médico Legal) removeu o corpo. O DPM (Departamento de Polícia Metropolitana) informou que um perito constatou rigidez cadavérica, mas não precisou o tempo exato da morte naquele momento. O prazo para conclusão do laudo necroscópico é de 30 dias.

Segundo a Polícia Civil, o homem informou que havia saído para tentar um empréstimo bancário. Ele foi liberado após prestar depoimento já que, até o momento, não há elementos suficientes para indiciamento.

Ele foi identificado como Rômulo Alves da Costa, e o idoso, como José Pequenino da Costa.

De acordo com o delegado Adanor Porto, da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros), o homem disse em depoimento que saiu da casa onde moravam por volta das 12h30 para ir a um banco tentar um empréstimo.

"Ele alegou estar desempregado e disse que usaria o valor para comprar alimentos e itens de higiene, pois ambos enfrentavam dificuldades financeiras", disse o delegado em entrevista coletiva.

Informações preliminares indicam que ambos moravam juntos havia cerca de cinco meses e que o idoso era beneficiário do INSS, recebendo um valor pequeno de aposentadoria.

Segundo o delegado, o corpo da vítima apresentava feridas, mas a avaliação preliminar da perícia e relatos de familiares indicariam que as lesões poderiam estar relacionadas a comorbidades existentes. José sofria de hipertensão, diabetes, utilizava bolsa de colostomia e apresentava um quadro clínico severamente debilitado.