Homem que agrediu bebê após confundi-la com boneca reborn em BH paga fiança e é solto

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O homem suspeito de agredir um bebê de quatro meses com um tapa na cabeça em Belo Horizonte foi solto da prisão no último domingo (8) após pagamento de fiança.

O ajudante de entregas havia sido detido na quinta-feira (5), após agredir a criança e dizer que se tratava de uma boneca do tipo "bebê reborn", que é hiper-realista.

Em audiência de custódia no fim de semana, a juíza decidiu pela soltura de Filipe Martins Cruz, 36, seguindo recomendação do Ministério Público.

Além do pagamento de fiança de três salários mínimos (R$ 4.554), a magistrada determinou que o suspeito compareça mensalmente ao fórum e faça um curso educativo.

"Não há anotações criminais na ficha do nosso cliente. Ele possui trabalho lícito, residência fixa e cumpre todos os requisitos para responder a esse processo em liberdade", diz o advogado Adriano Andrade, do escritório Andrade & Collio Advogados.

De acordo com o relato da mãe da criança à Policia Militar na semana passada, a família estava em um food truck, terminando de comer, quando o suspeito, que aguardava na fila, começou a interagir com a bebê. Então, ele perguntou ao pai se seria uma boneca.

Após a negativa do pai, o homem teria insistido que se tratava de uma boneca e bateu no lado direito da cabeça dela com a mão aberta, o que teria causado um inchaço atrás da orelha. Pessoas que estavam próximas presenciaram a cena e contiveram o agressor.

A PM encaminhou a bebê ao pronto-socorro e prendeu o suspeito em flagrante. A criança teve alta na última sexta (6).

De acordo com o advogado de Filipe Cruz, o homem ficou assustado com a repercussão do caso.

"Até porque ele não imaginava que se tratava de um bebê de fato e se arrepende da atitude", diz o representante da defesa.