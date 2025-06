Veja como pagar a taxa de inscrição do Enem

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que se inscreveram no Enem 2025, que teve as inscrições prorrogadas até o dia 13 de junho, devem ficar atentos ao novo prazo de pagamento da taxa de inscrição para garantir a participação.

Na última semana, alguns estudantes tiveram dificuldades ao tentar gerar o boleto de pagamento na página do participante.

Além disso, os candidatos que optaram por realizar o pagamento via Pix também relataram problemas para confirmar a inscrição, conforme comentários feitos em postagens nas redes sociais do Inep e do MEC.

Questionado pela Folha de S.Paulo sobre os possíveis problemas, o Inep, responsável pelo exame, não respondeu sobre os problemas específicos. O órgão afirmou que "todos os pagamentos podem ser compensados até 23 de junho".

"O pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025 pode ser realizado até o dia 18 de junho, exclusivamente por meio do boleto que é disponibilizado na Página do Participante. Pagamentos por Pix somente devem ser feitos pelo QR Code disponível no boleto", afirma o Inep.

Até o momento, o instituto registrou mais de 5 milhões de inscrições, superando a marca de mais de 4,3 milhões de inscritos na edição de 2024.



COMO REALIZAR O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Após preencher o formulário, o estudante deve realizar o pagamento da taxa. Na própria página do participante, no site do Enem, o candidato emitirá um boleto bancário no valor de R$ 85.

O participante deverá realizar o pagamento em qualquer banco, casa lotérica e aplicativos bancários até dia 18 de junho. Se o pagamento for via Pix, o pagamento deve ser feito a partir do QR code localizado no próprio boleto.

A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa.

Os candidatos que foram beneficiados com a isenção da taxa não estão inscritos automaticamente. Neste caso, é necessário que o participante efetue seu registro durante o período geral de inscrição.

Mesmo com a prorrogação da inscrição, a data de aplicação do exame nacional está mantida para os dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

Somente nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, as provas foram transferidas para 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

NOVO CALENDÁRIO DO ENEM 2025

- Período de inscrição geral: até 13 de junho

- Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de junho

- Primeiro dia de provas: 9 de novembro

- Segundo dia de provas: 16 de novembro

- Aplicação das provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro