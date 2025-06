Noivo desmaia no altar após entrada da noiva e momento viraliza

© Reprodução X/ InterFatos

Um jovem de 25 anos, que estava prestes a se casar, desmaiou no altar logo após a chegada da noiva. O episódio inusitado aconteceu no último sábado, em Santa Catarina, no Brasil, e rapidamente viralizou nas redes sociais.

No vídeo compartilhado online e por diversos veículos de comunicação brasileiros, é possível ver o noivo, já ao lado da futura esposa, perdendo os sentidos e caindo no chão, sendo rapidamente socorrido pelos convidados.

"Eu sofro muito com ansiedade, tomo remédio. Aí juntou isso, a correria, o fato de eu quase não ter comido durante o dia e, principalmente, ver minha noiva linda do jeito que ela estava", contou o noivo ao portal NSC Total.

O jovem relatou que não se lembra do momento exato em que desmaiou. No entanto, sua noiva revelou que, pouco antes de cair, ele disse que estava se sentindo mal.

Como ele costuma brincar muito, ela não levou o comentário tão a sério naquele momento.

O noivo foi atendido por um amigo médico que estava presente no casamento, e a cerimônia continuou normalmente após o susto.

Confira o vídeo acima.

Leia Também: Popeye Russo remove substâncias dos braços após anos de exageros estéticos