Com -6,3ºC, Santa Catarina registra menor temperatura do ano no Brasil

© Mycchel Hudson Legnaghi / São Joaquim Online/FotosPublicas

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A cidade de São Joaquim, na serra catarinense, registrou nesta quarta-feira (11) a temperatura mais baixa do Brasil no ano.

De acordo com o Epagri/Ciram, sistema meteorológico estadual de Santa Catarina, a mínima chegou a -6,3ºC nesta manhã. Ao todo, dez cidades catarinenses tiveram temperatura abaixo de zero.

São Joaquim registrou pontos de geada em uma região conhecida como Vale dos Caminhos da Neve. Entretanto, não chegou a nevar no estado. A geada também encobriu localidades na zona rural de Urupema, onde a mínima chegou a -5,68ºC.

Temperaturas negativas também foram registradas nas cidades vizinhas de Bom Jardim da Serra (-5,09ºC), Urubici (-3,7ºC), Bocaína do Sul (-2,2ºC), Rio Rufino (-1,15ºC) e Bom Retiro (-0,8ºC), e em Campos Novos (-0,6ºC ), Fraiburgo e (-0,14ºC) e Monte Carlo (-0,14ºC), na região central do estado.

Antes desta quarta-feira, a menor mínima registrada em Santa Catarina neste ano tinha sido de -3,2ºC em São Joaquim, no dia 30 de abril.

Segundo o Epagri/Ciram, as temperaturas devem seguir baixas, principalmente no Planalto, na Serra e no Oeste, com condição de geada e chance de frio intenso na quinta-feira (12), e devem voltar a subir na sexta (13).